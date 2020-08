Covid-uitbraak in rusthuis in Komen: 29 mensen besmet Christophe Maertens

22 augustus 2020

13u53 0 Heuvelland In het priverusthuis L’Orée du Bois in Komen vond er een uitbraak van Covid-19 plaats. Dat bevestigt burgemeester Alice Leeuwerck (MR) van de gemeente Komen-Waasten op haar Facebookpagina. In totaal zijn 29 mensen besmet, waarvan 6 personeelsleden.

De besmette mensen zijn allen afkomstig uit een vleugel in het rusthuis, waar voornamelijk Franse bewoners verblijven. De volledige vleugel werd in quarantaine geplaatst en voor het personeel werden de nodige maatregelen genomen. De burgemeester vermoedt dat het om een externe besmetting gaat, maar zegt ook dat het moeilijk zal zijn om de bron te vinden. “In geen geval moet de professionaliteit van het medisch en paramedisch personeel van het woon- en verzorgingscentrum in vraag worden gesteld worden”, klinkt het. Ook in een ander rusthuis werd een besmetting vastgesteld. “We blijven de situatie op ons grondgebied op de voet volgen”, aldus nog de burgemeester. Komen-Waasten is een faciliteitengemeente en grenst aan Heuvelland, Mesen en Wervik.