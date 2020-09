Coronagarantie in Muziekcentrum Dranouter: geen optreden betekent ticket terugbetaald Christophe Maertens

18 september 2020

13u44 1 Heuvelland Het mensen van Muziekcentrum Dranouter hebben hard gewerkt om de muziek- en andere liefhebbers een mooi coronaproof najaarsprogramma voor te schotelen. “Er is geen enkele reden om geen ticket te kopen, want als een concert niet kan plaatsvinden, wordt dat terugbetaald.

“Het coronavirus gooide ons voorjaar helemaal ondersteboven”, zegt Steven Reynaert van het muziekcentrum. “Er waren geen liveconcerten, geen muzikale wandelingen, geen daguitstapjes met een stop in Eetcafé ’t Folk.” In het muziekcentrum bleven ze echter niet bij de pakken zitten. “Door ons goed voor te bereiden, onze werking wat aan te passen en met enige creativiteit slaagden we er toch in om dit najaar een mooi aanbod van activiteiten aan te bieden.”

Korteketenconcerten

Zo laat Dranouter onder het motto ‘play local, act local’ de liefhebber, maar ook de toerist, kennismaken met een aanbod van livemuziek in eigen streek. “Korteketenconcerten als het ware”, klinkt het. “Mocht een optreden in het muziekcentrum niet kunnen plaatsvinden, dan krijgen de tickethouders hun geld terug. Er is dus een coronagarantie, waardoor er geen enkele reden is om geen tickets aan te kopen.” Bovendien is de concertzaal van Muziekcentrum Dranouter 100 procent coronaproof, volledig in de lijn met het veiligheidsprotocol. “Wij zorgen voor voldoende ruimte en afstand en voor de nodige preventiemaatregelen. Ook in alle andere locaties in het gebouw voorzien we alle nodige veiligheidsmaatregelen. We volgen de adviezen van de overheid nauw op en sturen bij indien nodig.”

Wandelen en fietsen

Naast muziek biedt het Muziekcentrum Dranouter onder de noemer Dranouter Experience een aantal ontspanningsmogelijkheden aan: een smultocht, een match boerengolf of een namiddag volksspelletjes. Ook tekende het centrum 6 wandellussen en 5 fietslussen uit, die allemaal starten in Dranouter Centrum. Meer info via de website.