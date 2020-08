Coronacrisis zet patiënt met zware clusterhoofdpijn in de kou Christophe Maertens

18u26 0 Heuvelland Natalie Verrie uit Nieuwkerke heeft al 7 jaar af te rekenen met clusterhoofdpijn. Iets wat soelaas zou kunnen brengen, is een neurostimulator, maar die kost heel veel geld. Ze had een crowdfunding opgezet, maar door de coronacrisis viel alles stil. “Ik weet dat heel wat mensen getroffen worden door Covid-19, maar er zijn nog personen die nu medische hulp nodig hebben.”

Alleenstaande moeder Natalie Verrie (29) uit Nieuwkerke is op zoek naar financiële steun voor de behandeling van haar chronische clusterhoofdpijn. Ze wil een neurostimulator laten inplanten, maar die kost 25.000 euro en wordt niet terugbetaald. Clusterhoofdpijn wordt gekenmerkt door extreme pijnaanvallen aan een kant van het gezicht, meestal rond het oog. De pijn kan van 15 tot 180 minuten duren en patiënten kunnen tot acht keer per dag een aanval krijgen. Ongeveer één op duizend mensen heeft er last van. Clusterhoofdpijn wordt beschouwd als chronisch wanneer de aanvallen langer dan een jaar duren. Voor Natalie begon 7 jaar geleden. “De arts dacht aanvankelijk aan migraine, maar de pijn werd steeds erger. Na vier jaar werd de diagnose van chronisch clusterhoofdpijn vastgesteld.”

Nathalie vestigde al eerder haar hoop op een nieuwe behandeling: de zogenaamde occipitale zenuwstimulatie. Daarbij wordt een neurostimulator ingeplant. Die is verbonden met een batterij, die in de buik of in de rug wordt ingeplant. “Voor die behandeling moet ik naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. De behandeling kost 25.000 euro, maar dat moet ik volledig uit eigen zak betalen. Sinds 2014 betaalt het ziekenfonds die behandeling niet meer terug. Vooral de batterij kost veel geld. Voor een batterij die negen jaar werkt, betaal je 19.416 euro. Er wordt nu al zes jaar gepleit, ook door een professor uit Gent, voor een terugbetaling, maar nog steeds wordt die niet goedgekeurd. De ziekenkas heeft mij wel gezegd dat ze een dossier hebben opgesteld waarbij ik 1.000 euro zal krijgen, wat toch iets is.”

Omdat ze geen 20.000 euro zomaar kan betalen, startte de moeder van een zoontje van 8 een crowdfunding op, maar de giften vielen allemaal stil bij het uitbreken van de coronacrisis. “Ook onze benefiet viel in het water door Covid-19. We hadden een spaghetti-avond op poten gezet en hadden al een zaal, maar het is allemaal niet doorgegaan. Daarna waren we aan het denken om een Facebookactie te doen waarbij we koekjes of zo zouden verkopen, maar we beseften dat in deze periode dat niemand dat zou doen. Ik begrijp heel goed dat er mensen aan corona sterven, maar er zijn nog zieken die nu medische hulp nodig hebben. De medische wereld gaat zich ooit toch opnieuw moeten focussen op andere problemen dan corona.”

“Nu maakt de overheid miljoenen vrij om mensen te helpen die getroffen worden door de coronacrisis”, zegt Natalie. “Wat ook goed is, versta mij niet verkeerd. Ik begrijp echter niet waarom men dan zo moeilijk doet over een terugbetaling van een neurostimulator. In Nederland wordt het wel terugbetaald en worden veel lotgenoten geholpen. Ik ben uitbehandeld en ik weet echt niet wat te doen. De kosten lopen zodanig op. Het is wel eventjes doenbaar, maar ik hou dit niet lang meer vol.” Wie Natalie wil helpen, kan hier een donatie doen.