Computercursus voor senioren

09 augustus 2019

Heuvelland De gemeente Heuvelland organiseert een vervolgcursus voor haar senioren die zich verder willen verdiepen in het werken met computers.

“De cursus is bedoeld voor senioren die al wat basiskennis hebben over het werken met een computer”, aldus de organisatoren. De cursus wordt gegeven door Johan De Schrijver, die verbonden is aan Seniorennet Vlaanderen. De lessen vinden plaats op donderdag 19 en 26 september en op 3,10 en 17 oktober telkens tussen 9 uur en 12 uur in OC De Klaverhulle in Wijtschate. De kostprijs bedraagt 25 euro voor vijf lessen. Cursisten kunnen voor 4 euro per les een laptop huren.