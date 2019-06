Clarebout Potatoes vraagt rechter om intrekking vergunning ongedaan te maken: “Werken waren bijna klaar, dan kun je zo’n beslissing niet meer nemen” Christophe Maertens

19 juni 2019

16u50 3 Heuvelland Het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes vraagt de rechter in Bergen om de intrekking van een bouwvergunning ongedaan te maken. Het bedrijf is een logistiek centrum aan het bouwen in het Waalse Frameries, maar moest de werken stilleggen na een beslissing van minister Di Antonio.

Het bedrijf Clarebout, met hoofdzetel in Nieuwkerke, bouwde in 2016 twee loodsen voor aardappelen in het Waalse Frameries. In januari diende het bedrijf een bouwaanvraag in voor een nieuwe productie-eenheid. Enkele maanden eerder had het al een bouwaanvraag ingediend voor een logistiek centrum en een diepvries. Die aanvraag werd goedgekeurd en het bedrijf begon te bouwen. Twee weken voor de verkiezingen annuleerde minister Carlo Di Antonio die aanvraag en moesten de werken worden stilgelegd. “Op zijn minst vervelend te noemen, want alles was al voor negentig procent afgewerkt. We hadden zelfs al mensen in dienst genomen om in het centrum te werken”, zegt woordvoerder Jan Poté.

Project opgesplitst

Di Antonio verwijt Clarebout onder andere dat het bedrijf zijn investeringen opgesplitst heeft, te beginnen met een magazijn in 2016, vervolgens de bouw van een frigo en uiteindelijk een project voor een productievestiging van frieten. Tegen de bouw van die frigo hadden omwonenden eerder al beroep ingediend, maar die was niet-opschortend, waardoor de werken toch konden starten. De vergunning daarvoor werd in januari afgeleverd. “Als de gemeente Frameries beroep had aangetekend, zou dat wel opschortend geweest zijn en zouden de werken dus wel stilgelegd geweest zijn”, legt de woordvoerder van Di Antonio uit. De minister verwijt het bedrijf vooral dat het geen studie gevoerd heeft naar de impact van het volledige project op de omgeving.

Schade aan gebouwen

Het bedrijf is ondertussen naar de rechtbank gestapt. “We willen dat de beslissing van de minister ongedaan wordt gemaakt, want volgens ons is die niet wettelijk”, meent Poté. “Ons tweede argument is dat de beslissing van de minister niet in verhouding staan tegenover de werken die al zijn uitgevoerd. Met andere woorden, zo’n een beslissing kun je niet meer nemen als we al in zo’n vergaande fase van de werken zitten.”

Het bedrijf merkt verder op dat er schade aan de gebouwen kan komen als er niets meer mee gebeurt. “Dat is toch ook een overweging die de rechtbank moet maken.” De uitspraak in de rechtszaak valt pas eind deze of begin volgende maand. Het bedrijf wacht de beslissing van de rechtbank af en gaat dan kijken wat er moet gebeuren. “Of de gebouwen zouden moeten worden afgebroken? Daar gaan we niet op vooruit lopen.”

Investering

De investering van Clarebout in Frameries is goed voor drie- tot vijfhonderd miljoen euro en levert werk op voor drie- tot vijfhonderd mensen. Er worden aardappelen opgeslagen en voorbewerkt. Het bedrijf wil er een vestiging uitbouwen waar onder andere diepvriesfrieten zouden geproduceerd worden. Clarebout heeft al twee productievestigingen, in thuisbasis Nieuwkerke en in Warneton, in Henegouwen. Het bedrijf stelt op dit moment meer dan 1.500 mensen tewerk.