Clarebout naar rechter tegen intrekking bouwvergunning logistiek centrum Christophe Maertens

06 juni 2019

18u28 0 Heuvelland Het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout met hoofdzetel in Nieuwkerke stapt naar de rechter in het dossier rond de bouw van een logistiek centrum in Waalse Frameries. Het bedrijf bekijkt welke acties het kan ondernemen rond het intrekken van het voorkooprecht voor de nieuwe site in Frameries door intercommunale IDEA.

De werf van het logistiek centrum van Clarebout in Frameries ligt sinds een week stil, nadat Waals minister Carlo Di Antonio de vergunning weigerde voor de site in de provincie Henegouwen. Het bedrijf besliste daarop naar de rechter te stappen om de opheffing van die beslissing te vragen. De zaak wordt gepleit voor de rechtbank van eerste aanleg in Bergen. “De pleidooien zijn gepland op 19 juni, maar we verwachten het vonnis ten vroegste op 28 juni”, aldus de woordvoerder van Clarebout, Jan Poté. “De werkzaamheden zijn nog enkele dagen voortgezet na de beslissing van de minister, vooral inzake de beveiliging in geval van een onweer. We hebben nog een lijst met werkzaamheden ingediend met hetzelfde doel. De werkzaamheden worden door de Waalse administratie geanalyseerd, met wie we in nauw contact staan. Het is duidelijk dat we een opheffing van die beslissing willen.”

Een tweede dossier dat bij Clarebout op tafel ligt, is dat van de intrekking van het verkooprecht door IDEA. De raad van bestuur van de intercommunale besliste op 15 mei dat de site in Frameries ongeschikt is voor de ontwikkeling van het project, waarop het voorkooprecht werd opgeheven. “We denken dat IDEA juridisch niet in staat was om dat voorkooprecht in te trekken”, aldus Jan Poté. “We analyseren momenteel wat gedaan kan worden in het dossier. We gaan niet te lang wachten om actie te ondernemen. Momenteel zijn de gerechtelijke procedures nog niet opgestart.”

Clarebout bevindt zich sinds 2016 in de industriezone van Frameries met grote opslagplaatsen voor aardappels. Het bedrijf had een vergunning gekregen om een frigo te bouwen om frieten te bewaren. Daarnaast was er een optie voor de bouw van een productievestiging van diepvriesfrieten en andere aardappelproducten.