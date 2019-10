Chiro organiseert spaghettiavond Christophe Maertens

14 oktober 2019

21u11 0 Heuvelland De chiro Wij(t)schateren organiseert op zaterdag 26 oktober haar jaarlijkse spaghettiavond.

“Voor 6 euro voor een kind en 10 euro voor een volwassene kan je à volonté genieten van zelfgemaakte spaghetti”, zegt de chiro. “Tijdens de avond wordt een videomontage getoond die een leuk sfeerverslag geeft van het bivak afgelopen zomer in Lokeren.” Iedereen is welkom vanaf 19 uur in OC De Klaverhulle in Wijtschate. Kaarten zijn te verkrijgen tot 19 oktober bij de leiding, via 0491 87 89 49 of per mail chirowijtschateren@hotmail.com