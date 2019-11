CD&V-oppositie wil kerken verlichten tijdens de kerstperiode Christophe Maertens

27 november 2019

09u58 1 Heuvelland Op de gemeenteraad van Heuvelland stelde oppositiepartij CD&V voor om de kerken te verlichten tijdens de kerstperiode. “Dat druist echter in tegen de inspanningen die we ondernomen hebben om de kosten en de co2-uitstoot van de openbare verlichting te minderen.”

“In Heuvelland hebben we acht mooie kerken. In elk dorp is de kerk een blikvanger, een herkenningspunt, het dorpsgezicht voor inwoners en toeristen”, zegt oppositieraadslid Geert Debergh. “In de donkere dagen van december en januari plaatsen veel inwoners en verenigingen feestelijke kerstverlichting. Om die sfeer nog meer te versterken vragen wij om alle kerken te verlichten zoals dit in het verleden gebeurde met verstralers ingebouwd in de grond of bevestigd aan een boom of paal. Dit werd duidelijk uit de bevraging van november 2017 en waarbij 75 procent dit initiatief dit hebben toegejuicht.”

CD&V Heuvelland stelt voor dat alle kerken van Heuvelland iedere dag worden verlicht vanaf 12 december 2019 tot en met 6 januari 2020 van zonsondergang tot en met zonsopgang. Het gemeentebestuur ziet dat echter hoegenaamd niet zitten.

CO2-uitstoot

“Dat voorstel druist volledig in tegen de inspanningen die we ondernomen hebben om de kosten en de co2-uitstoot van de openbare verlichting te minderen. Het zou wel gek zijn om de openbare verlichting te doven, maar dan de lucht rond de kerktorens te verlichten”, reageert schepen Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen). “Hoeveel het plan zou kosten heeft de oppositie niet berekend, maar de kostprijs is immens: naast de investeringskost om nieuwe lichten te plaatsen van maar liefst 130.000 euro is er ook nog een jaarlijkse energiekost. Dat is geld die volgens ons nuttiger besteed kan worden.”