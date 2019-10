CD&V Heuvelland vraagt extra moment voor gratis inzameling plastiek voor land- en tuinbouwers Christophe Maertens

10u45 3 Heuvelland Op de gemeenteraad van Heuvelland vroeg de CD&V-fractie een bijkomende mogelijkheid voor land- en tuinbouwer om hun plastiek afval gratis te laten inzamelen.

Momenteel kunnen land- en tuinbouwers op twee vaste dagen in het voorjaar hun plasticfolie binnen te brengen. “We vragen ons af of het niet mogelijk is ook in het najaar een in moment te voorzien om plasticfolie binnen te brengen”, vroeg Sarah Vandelanotte zich af op de gemeenteraad. “In het najaar hebben landbouwers immers ook heel wat plastiek. Hoe sneller dit ingezameld wordt, hoe minder kans dat het blijft liggen en rondslingert in onze gemeente. Daarom vragen we aan het bestuur om naast de twee dagen in het voorjaar ook twee dagen in het najaar te voorzien waarop landbouwers hun plastiek gratis kunnen wegbrengen. Goed voor de landbouwer en voor het milieu!”

“Dat uitbreiden is niet evident, want eigenlijk moeten we daar geld voor vragen van de overheid”, reageert schepen Wieland De Meyer. “Zeker als we dat uitbreiden zal het betalend worden voor de landbouwers, en wellicht zijn ze daar geen vragende partij voor.”