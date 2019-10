CD&V beloont jeugdbewegingen met Mars-chocoladerepen Christophe Maertens

18 oktober 2019

Naar aanleiding van de Dag van de Jeugdbeweging ging de lokale CD&V-fractie langs bij Heuvellandse jeugdbewegingen om Mars-chocoladerepen af te geven. "Jullie hebben immers veel in jullie mars."

“Hun wekelijkse inzet voor de kinderen en jongeren in onze gemeente is van onschatbare waarde”, aldus de partij. “Om onze dank en waardering te tonen, brengen we elke jeugdbeweging in Heuvelland een bezoekje en overhandigen hen Marsen, onder het motto: Jullie hebben veel in jullie Mars!

Chiro Wijtschateren, KLJ Wijtschate & KSA Westouter kwamen al aan de beurt. De andere jeugdbewegingen volgen nog.”