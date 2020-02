Caroline Ryde legt eed af als nieuw gemeenteraadslid Christophe Maertens

24 februari 2020

22u48 1 Heuvelland De gemeenteraad van Heuvelland kent een nieuw raadslid: Caroline Ryde. Ze komt in de plaats van haar N-VA-partijgenoot Ward Dierickx, die na 7 jaar gemeenteraad met politiek pensioen ging.

Caroline Ryde, een alleenstaande moeder van drie, legde maandagavond bij het begin van de zitting de eed af bij voorzitter Bert Doise (Gemeentebelangen) als nieuw raadslid en nam daarop haar plaats in tussen haar collega’s. Ryde woont in Wulvergem en zegt vooral begaan te zijn met de jeugd. Ze vindt dat er wel meer speelpleinwerking mag zijn in de verschillende deelgemeenten in Heuvelland. Daarnaast engageert ze zich voor een betere mobiliteit. Ze volgde in de politiek haar vader Frans op en ze is de nicht van Eva Ryde, die schepen is in Ieper. Beroepshalve is de dertiger mobiliteitsassistente bij Solidariteit voor het Gezin in Mesen.

Lees ook: Ward Dierickx neemt afscheid van de gemeenteraad