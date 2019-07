Cameron Vandenbroucke op Belcanto Classic Christophe Maertens

28 juli 2019

15u36 2 Heuvelland Op 24 augustus wordt in Westouter de 25ste editie van de wielerwedstrijd de Belcanto Classic gereden. Cameron Vandenbroucke, dochter van Frank, zal er samen met een delegatie van het Lotto-Soudal Ladies Team aan de start staan.

Tien jaar na zijn laatste overwinning op de Belcanto Classic staat dit jaar dochter Cameron Vandenbroucke aan de start van het wielerevenement. Dat maakt de organisatie bekend op haar Facebookpagina. Ander bekend volk dat zal aanwezig zijn, is Klaas Delrue van Yevgueni die Cameron komt aanmoedigen. Ook Guido Belcanto en Lieven Scheire zijn van de partij. De komende weken geven de organisatoren nog namen vrij. Inschrijven om deel te nemen aan de Belcanto Classic gaat niet meer dit jaar. De tickets gingen in amper 3 minuten de deur uit. Dat is een absoluut snelheidsrecord.