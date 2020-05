Cameron Vandenbroucke en Tim Merlier steunen Rode Kruis met veiling van materiaal bekende sporters

Christophe Maertens

27 mei 2020

15u26 0 Heuvelland Cameron Vandenbroucke, dochter van wijlen wielrenner Frank Vandenbroucke, zet een actie op poten om het Rode Kruis te helpen. Samen met haar vriend en renner Tim Merlier en het eventbureau Majestik wil ze voor het goede doel zoveel mogelijk items van bekende sporters veilen op de website Cameron Vandenbroucke, dochter van wijlen wielrenner Frank Vandenbroucke, zet een actie op poten om het Rode Kruis te helpen. Samen met haar vriend en renner Tim Merlier en het eventbureau Majestik wil ze voor het goede doel zoveel mogelijk items van bekende sporters veilen op de website Shirts4life.be

Nog tot 15 juli loopt de actie Shirts 4 Life om het Rode Kruis te steunen. De actie werd bedacht door Cameron Vandenbroucke, de dochter van Frank Vandenbroucke, samen met haar vriend Tim Merlier en het eventbureau Majestik. “We willen zoveel mogelijk items van bekende sporters veilen”, legt Cameron uit. “We spreken meerdere sectoren uit de sportwereld aan om deel te nemen aan de actie. Er is dus voor alle sportliefhebbers wel iets terug te vinden.”

De actie ging van start met een gesigneerd truitje van zowel Cameron, Tim en van Frank Vandenbroucke, waar mensen op kunnen bieden. “Er wordt om de zoveel tijd een nieuw item toegevoegd aan de website. Die dus goed in de gaten houden, is de boodschap. Hierbij doen we nog eens een warme oproep aan alle sporters. Wil je graag mee het Rode Kruis steunen? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!”, klinkt het bij Cameron.

Bieden kan tot 15 juli

“We kozen voor het Rode Kruis omdat we hen veel op sportmanifestaties zien. Ook tijdens coronatijden staan ze niet stil”, zegt Tim Merlier. Het bieden op items van Shirts 4 Life kan nog tot en met 15 juli via www.shirts4life.be. Het ingezamelde geld gaat integraal naar het goede doel. “Op het einde van de actie gaan we met een cheque naar het Rode Kruis en maken we het ingezamelde bedrag bekend”, zegt Leylah Alliet van Majestik. “Het bieden kan je enkel doen na het aanmaken van een account op de website. Heb je een bod geplaatst, maar komt er later toch nog een hoger bod op dat item, dan ontvang je onmiddellijk een mail. Zo kan je alle updates over het product op de voet volgen.”