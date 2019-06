Café-eethuis A La Basse Ville failliet Erik De Block

17 juni 2019

13u18 0 Heuvelland De rechtbank van koophandel in Ieper heeft café-eethuis A La Basse Ville failliet verklaard. Begin mei vorig jaar werd Pasquinel Tancre (31) uit Nieuwkerke er de nieuwe uitbater.

De familie Ally heeft 188 jaar aan het roer gestaan van-eethuis café A La Basse Ville, maar liet de zaak in mei 2018 over. Sabine Ally moest om medische redenen stoppen. Iets meer dan twintig jaar was ze er uitbaatster, in opvolging van haar oom.

De rechtbank heeft advocaat Tina Houtman uit Ieper aangesteld als curator.