Burgemeester blaast positief na dubbele receptie: rijbewijs drie uur ingehouden Hans Verbeke

27 mei 2019

16u25 7 Heuvelland Burgemeester Marc Lewyllie (65) van Heuvelland is vrijdag betrapt achter het stuur met een glas te veel op. Lewyllie moest zijn auto drie uur aan de kant laten staan. “Ik was niet dronken, maar dit was beter niet gebeurd”, geeft hij toe.

In de agenda van burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) stonden vorige vrijdag twee recepties genoteerd. Om 14 uur was er een aan het Kemmel American Monument. Drie uur later ging hij langs in ’t Hommelke in Kemmel op de receptie van het Buurtfeest. “Ik heb op elke receptie twee glazen gedronken en had niet het gevoel dat ik te veel op had”, zegt Lewyllie. “Maar het resultaat van de controle liegt natuurlijk niet.”

Geen vervolging

Net als een aantal andere bestuurders moest ook Lewyllie in de Kemmelstraat in Kemmel aan de kant voor een alcoholcontrole. “Bleek dat ik net boven de toegelaten hoeveelheid alcohol zat”, vertelt de burgemeester. “Ik moest mijn auto drie uur aan de kant laten staan. Mijn laatste glas was er blijkbaar te veel aan, hoewel ik dat zelf niet zo had ingeschat. Vanaf nu let ik extra goed op hoeveel ik drink.”

Omdat de graad van intoxicatie zo licht was, zal Lewyllie niet vervolgd worden.