Buitenschoolse kinderopvang wordt (iets) duurder, ook ander tarieven worden geïndexeerd



Christophe Maertens

18 december 2019

13u19 4 Heuvelland In Heuvelland wordt de buitenschoolse kinderopvang (iets) duurder. “Ook andere belastingen en retributies werden onder de loep genomen.”

“De tarieven in onze gemeente werden eenmalig geïndexeerd, maar telkens werd gezocht om sociale correcties toe te passen indien nodig. Er werd gestreefd om de tarieven niet te verhogen en enkel te indexeren en om ze zoveel mogelijk gelijk te brengen met de gemeenten rond ons”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Voor de kinderopvang verhogen we het tarief beperkt.” De prijs gaat van 0,55 euro naar 0,60 euro per begonnen kwartier (tussen 7.30 en 8.30 uur en tussen 16 en 18 uur) en van 1,10 euro naar 1,20 euro (tussen 7 en 7.30 uur en tussen 18 en 18.30 uur) “Wel voorzien we een korting voor kansengroepen.” Oppositiepartij CD&V merkt op dat de kostprijs van de buitenschoolse kinderopvang in Heuvelland 20 procent duurder is dan in Ieper. “Je moet wel rekening houden dat ze in Ieper per half uur rekenen en wij per kwartier”, reageert de schepen.

Andere belastingen

Het tarief van huis-aan-huisdrukwerk werd om ecologische redenen verhoogd. De belastingen op leegstand, onbebouwde percelen en tweede verblijven werden aangepast, zodat de gronden en woningen beschikbaar komen voor Heuvellandse gezinnen. De toeristenbelasting werd grondig geëvalueerd in samenspraak met de sector en de gemeente voorziet volgende aanpassingen:

- Tijdelijke vrijstelling voor startende ondernemers.

- Tijdelijke vrijstelling als mensen renovatiewerken doen en zo een betere comfortklasse kunnen aanbieden (vanaf 3 sterren).

- Vrijstelling als mensen ziek zijn en tijdelijk de uitbating stoppen.

- Korting voor kinderbedden.

“Mensen die niet in orde zijn, komen automatisch in het hoogste tarief terecht. Zo zorgen we voor een eerlijke concurrentie. Doordat iets meer mag doorgerekend worden aan de toeristen, zullen zaken met een lagere bezetting makkelijker deze belasting kunnen doorrekenen aan die toeristen. De indexering gaat pas in vanaf 2021, zodat ondernemers hun tarieven kunnen aanpassen”, besluit de schepen.