Bruidskoppel en gasten net één uurtje in bed wanneer brandalarm afgaat LSI

23 juni 2019

12u17

Een brand aan het dak van een vakantiewoning naast een trouwlocatie in Kemmel (Heuvelland) heeft zondagochtend rond 6.30 uur abrupt de korte nachtrust van een bruidskoppel en enkele gasten verstoord. Niemand raakte gewond.

Rond 5 uur doken Fien Louwagie en haar kersverse bruidegom Wannes na een geslaagd huwelijksfeest moe maar voldaan in bed. Ze deden dat in een vakantiewoning in de Reningelststraat in Kemmel, waar ook een tiental gasten uit Oost-Vlaanderen kon blijven overnachten. De vakantiewoning lag vlak naast het verwarmings-, ventilatie- en sanitairbedrijf van Fiens vader Paul, dat als feestlocatie dienst had gedaan.

Na amper een uurtje slapen werd het gezelschap echter door het geluid van piepende rookdetectoren abrupt uit zijn slaap gerukt. Aan het dak aan de achterkant van de vakantiewoning was er om een onduidelijke reden brand ontstaan. Het bruidskoppel en hun gasten gristen vlug wat spullen en kamerjassen mee en konden snel het pand verlaten.

De brandweer van de zone Westhoek had de brand snel onder controle. “Zo’n 4 vierkante meter dak is door de brand beschadigd”, aldus Geert Cuvelier van de brandweerzone Westhoek. “Er is ook rook- en waterschade. Maar iedereen is ongedeerd. Nogmaals is het nut en belang van rookdetectoren bewezen.”

Voor Fien en Wannes werd het niet alleen een onvergetelijk huwelijksfeest, maar ook een ‘morning after’ om nooit meer te vergeten.