Broodbakken met producten uit het voedselbos Christophe Maertens

28 oktober 2019

18u30 0 Heuvelland In Dranouter zijn enkele enthousiastelingen volop bezig het project ’t Goeie leven’ aan het uitbouwen. Dat initiatief is een van de natuurprojecten dat vorig jaar een subsidie kreeg van Regionaal Landschap Westhoek. “Het is vooral de bedoeling om mensen samen te brengen rond onze leemoven en in het voedselbos”

Vorig jaar lanceerde Regionaal Landschap Westhoek, dat onder meer bomen plant voor een duurzaam landschap, een oproep om natuurprojecten een duwtje in de rug te geven. Mensen die een crowdfundingcampagne op poten zetten, kregen tot vijfduizend euro steun. Het kon gaan om het uitbreiden van een buurttuin, een groen speelelement om de hoek, het aanleggen van een vlindertuinen of een bos aanplanten. Een van de initiatieven die de subsidies kreeg, is het ’t Goeie leven’ uit Dranouter. Dat is het kindje van drie vriendinnen: Griet Pype, Lies Mares en Siska Vandroemme. “Het is begonnen al dromend en plannen maken. Met ons drieën bakten wij brood en we vonden dat we daar iets mee moesten doen. Toen kwam de oproep van Regionaal Landschap. We maakten een dossier op en daarop ging de bal aan het rollen.”

’t Goeie leven’ bestaat uit drie luiken. “Ten eerste planten we een voedselbos aan”, zegt Griet. Dat gebeurt ter hoogte van B&B ’t Heuvelhof in Dranouter. “Er is hier een bestaand bos en een stuk weide. Op die weide doen we aanplantingen en alles zal in elkaar overlopen. In het voedselbos zullen onder meer kruiden, bessenstruiken, noten en fruitbomen te vinden zijn. Ook groenten kunnen eventueel.” Het voedselbos is niet altijd voor iedereen toegankelijk. “We gaan op Facebook aankondigen welke weekends we in het bos werken. Iedereen is dan welkom en mag meenemen wat er geoogst wordt.”

Bakmomentje

“Een tweede luik van ons project is een leemoven, met daaraan gekoppeld een workshopruimte”, aldus Griet. “We gaan de producten van ons voedselbos verwerken in brood, cake of pizza’s. Dat doen we in een maandelijks bakmomentje. Het wordt een ontmoetingsmoment voor mensen uit de buurt. Iedereen mag met zijn deeg komen en dat in de oven stoppen. We voegen er producten uit het voedselbos aan toe. Ondertussen kunnen de kinderen hier in het bos komen spelen of werken. Ons doel is mensen samen te laten komen.”

Mucovereniging

Tenslotte zetten de initiatiefnemers wandelingen op poten. “Het worden themawandelingen, zoals bijvoorbeeld een stiltewandeling. We vertrekken en eindigen altijd aan de oven. Bij aankomst kunnen we nog een cake of een pizza in de oven stoppen.” Een eerste wandeling gebeurt in het kader van De Warmste Week. Het muziekcentrum Dranouter en een feestcomité sprongen op de kar. “Er werden verenigingen en particulieren ‘warm’ gemaakt om deel te nemen en ook wij doen dat”, klinkt het. “We gaan een ‘Warme wandeling’ organiseren. De tocht begint aan de oven en loopt verder in de buurt. Halverwege is er warme chocolademelk en warme wijn.” De wandeling vindt plaats op 14 december. Kinderen betalen 10 euro, volwassen 15 euro en de opbrengst gaat naar de Mucovereniging. Voor af inschrijven en betalen is een must.” Meer info volgt op de Facebookpagina T’ goeie leven.

Ondertussen lanceerde het Regionaal Landschap Westhoek een tweede campagne voor groene buurtprojecten.