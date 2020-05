Bos voor hondenweide toegankelijk gemaakt: “Niet het geschikte moment” Christophe Maertens

18u06 1 Heuvelland Aan de Oude Bellestraat zijn vrijwilligers begonnen met het toegankelijk maken van het bos dat plaats moet maken voor een hondenweide. De oppositiepartij CD&V vond dat geen goed idee.

CD&V-raadslid Evelyne Gaudissabois merkte op de gemeenteraad op dat ze op Facebook had gezien dat er vrijwilligers opgeroepen werden om hout te kappen voor de hondenlosloopweide in Loker. “Niet echt het geschiktste moment om dat nu te doen in het broedseizoen en zonder kapvergunning”, aldus Evelyne Gaudissabois. “De gemeente heeft trouwens die grond nog niet aangekocht.”

“De aankoop van deze gronden door de gemeente zit in de eindfase, enkel de definitieve akte moet nog getekend worden”, reageert gemeenteraadslid Bart Vanacker (Gemeentebelangen). “De aankoop van de grond gebeurt door de gemeente, de inrichting door een groep vrijwilligers, De Heuvellandse snuffels. “In samenspraak met de eigenaars is ondertussen al begonnen om het overwoekerde stuk bos opnieuw toegankelijk te maken. Met de klepelmaaier werd de rand gemaaid, en takken die overhingen bij de buren werden ingesnoeid. Ook een ingang naar het bos werd vrijgemaakt. Dat zijn geen werken waarvoor een vergunning nodig is. Wij zijn alvast tevreden dat vrijwilligers zo enthousiast zijn om zich hiervoor te engageren.”

Gemeenteraadslid Bart Vanacker ijverde eerder voor een losloopweide voor honden in Heuvelland. Hij ging op zoek naar een geschikte locatie en vond die in de Oude Bellestraat in Loker.