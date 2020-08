Bos aanplanten, wintertuin aanleggen of groen speelhoekje inrichten? Landschapsfonds Westhoek helpt je je idee uitwerken Christophe Maertens

26 augustus 2020

15u24 7 Heuvelland In Dranouter werd woensdag het Landschapsfonds Westhoek boven het doopvont gehouden. Dat fonds roept iedereen op een groen buurtidee uit te werken en daarvoor een crowdfunding op te starten. Het kan gaan van een bosje aanplanten, tot schapen laten grazen of het aanleggen van een wintertuin. “Wij speelden al langer met het idee om bakmomenten voor de buurt te organiseren, het fonds kwam als geroepen”, reageren twee deelnemers.



Het Regionaal Landschap Westhoek, een organisatie die bouwt aan een duurzaam landschap, en de provincie West-Vlaanderen riepen woensdag het Landschapsfonds Westhoek in het leven. Het fonds roept mensen of verenigingen op een groen buurtidee in te dienen. Dat kan gaan van maken van een groen speelhoekje, een levende kijktoren of een vlindertuin. Het zijn kleinschalige groene projecten in of rond het dorp. De initiatiefnemers zamelen via crowdfunding de helft van het bedrag in dat ze nodig hebben. Als ze daarin slagen, legt het landschapsfonds de andere helft bij, tot een maximum van vijfduizend euro. Een team van experts begeleidt de deelnemers bij het opzetten van de crowdfunding.

Bakmoment voor de buurt

De voorbije jaren zette het Regionaal Landschap Westhoek al een try-out op poten, waarbij tien ideeën naar voren kwamen, zoals een bloemenlint in Houthulst of een schapenkudde in Ieper. Een project dat ook deel uitmaakte van de try-out is ’t Goede Leven in Dranouter. “Ons initiatief bestaat eigenlijk uit twee delen: een voedselbos en een leemoven, zegt Griet Pype, die het idee samen met Lies Mares en Siska Vandromme uitwerkte. “We willen de planten, kruiden en bessen die we in het voedselbos kweken, gebruiken voor gerechten die we maken in de oven. Een keer per maand organiseren we een bakmomentje voor de buurt. Wij warmen de oven op, de mensen komen met hun deeg en wij bakken het. Ondertussen kunnen de mensen iets drinken en een beetje bijpraten. We hebben de oven gebouwd met de subsidies en de opbrengst van de crowdfunding. Het geld inzamelen ging vlot en het is mooi dat alles door de buurt wordt gedragen.”

Voedselbos

Door de coronacrisis viel alles echter een beetje stil. “We wilden een startfeest geven voor alle mensen die een donatie deden, maar dat moesten we annuleren. Ook het eerste bakmoment in september hebben we uitgesteld naar oktober omdat de bubbels nog te klein zijn.” Naast de bakmomenten kunnen in toekomst mogelijk ook workshops georganiseerd worden. “Het voedselbos willen we ook verder uitbreiden met andere planten.”

Wie zelf ook een groen idee heeft, kan dat nog tot 26 november indienen op www.rlwesthoek.be.