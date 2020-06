Bomen op dorpsplein in Wijtschate worden gerooid Joyce Mesdag

01 juni 2020

15u53 0 Heuvelland De bomen op het dorpsplein in Wijtschate worden gerooid, en CD&V Heuvelland stelt zich daar vragen bij. “De bomen maken onderdeel uit van het straatbeeld in Wijtschate en heel veel bewoners betreuren dat ze weg moeten”, zegt Nathan Duhayon, namens CD&V Heuvelland. “Het roept vooral veel vragen op: Is het echt nodig om al deze bomen te rooien? Zijn de deskundigen van Natuurpunt of Natuur en Bos geraadpleegd?”

De partij las op de facebookpagina van de gemeente dat de lindebomen op het Sint-Medardusplein gerooid zouden worden. “Zogezegd omdat de bomen ziek en aangetast zijn. Nochtans hebben wij deskundigen geraadpleegd en zouden Lindebomen ontzettend sterk zijn en niet echt vatbaar voor ziektes. Het overgrote deel van de bomen lijkt dan ook in perfecte staat. Stel dat er inderdaad één boom ziek was, moeten ze daarom allemaal sneuvelen?”, aldus CD&V.

Burgemeester Marc Lewyllie sust. “De bomen worden inderdaad gerooid, binnen een aantal weken. De bomen zijn oud en ziek, en zouden er sowieso op termijn doodgaan. We hebben besloten in de heraanleg van het plein komend najaar nieuwe bomen te planten. Een andere type linde, die daar beter past, en we zouden ze ook beter inplanten. De parkeerplaatsen zijn er op dit moment te dicht bij de bomen, waardoor de auto’s er over de wortels rijden. Er komen ongeveer evenveel bomen op het nieuwe plein.”