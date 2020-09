Blauwe Toyota met Franse nummerplaat opgemerkt bij inbraak in woning VHS

04 september 2020

Het buurtinformatienetwerk vraagt aandacht voor een lichtblauwe Toyota Verso met Franse nummerplaat die gelinkt wordt aan een inbraak die vrijdag plaatsvond in een woning langs de Hollebekestraat in Wijtschate. Uit buurtonderzoek blijkt dat het bewuste voertuig rond het tijdstip van de feiten in de omgeving werd gezien. De nummerplaat van het voertuig is evenwel niet bekend. Aan boord zat een man, ongeveer 35 jaar oud, met een getaande huid. Wie het voertuig mocht opmerken, wordt gevraagd onmiddellijk de politie in te lichten.