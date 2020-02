Biobakkerij De Trog en Natuurpunt De Bron geven duurzaam bos met 1.000 bomen vorm Natuurgebied van de Sulferberg steeds aantrekkelijker voor wandelaars Peter Lanssens

16 februari 2020

15u58 0 Heuvelland 120 enthousiastelingen plantten zaterdagnamiddag 1.000 bomen in natuurgebied de Sulferberg in Westouter aan, een initiatief van Natuurpunt De Bron en De Trog. De biobakkerij uit Ieper zamelde eind 2019 tijdens De Warmste Week 10.000 euro in voor de uitbouw van het duurzaam bos.

Het centraal bosdeel van de Sulferberg omvat na de aanplant boskers, beuk, haagbeuk, winter- en zomerlinde, wintereik, ruwe en gladde iep, fladderiep, ruwe berk en zwarte els, goed voor 1.000 bomen. Vanuit de omgeving zullen ook spontaan gewone esdoorn en wilgen er zich vestigen. Eerder aangeplant: een hogere bosmantel met mei- en sleedoorn, hazelaar, wilde lijsterbes, veldesdoorn en Europese vogelkers en een lagere bosmantel met honds- en bosroos, rode kornoelje, wilde liguster, sporkehout, Gelderse roos, hulst, Europese kardinaalsmuts, gewone vlier en wilde mispel. Aan de rand van het perceel is er een boszoom met kruidachtigen.

luchtzuivering

“De structuur van het bos levert een hoge biodiversiteit op en is landschappelijk aantrekkelijk voor wandelaars”, tekende Johan Carette van Natuurpunt De Bron op. “Een zeer duurzaam bos, met aandacht voor verschillende ecosysteemdiensten: biodiversiteit, luchtzuivering, CO2- en wateropslag en recreatief netwerk”, aldus Johan Carette. “Natuurpunt koopt stelselmatig percelen op om de door akkerbouw verspreide natuurgebieden weer met elkaar te verenigen, in de buurt van de Zwarte- en Rodeberg ook”, zegt Jean-Luc Dewulf, communicatie- en marketingverantwoordelijke van De Trog. “We helpen daar als biobakkerij heel graag aan mee.”

Warmte recupereren

De Trog slaagde er in drie jaar tijd in om de CO2-uitstoot van 1.372 ton van de grootschalige bakkerij in Ieper te neutraliseren. Onder meer door de warmte van ovens te recupereren, zonnepanelen te plaatsen en maximaal op hergebruik in te zetten. Zo worden stokbroden, die niet helemaal de juiste vorm hebben, versneden en na toevoeging van kruiden en olie verkocht als bio croustini. Het productconcept croustini leverde een Food Waste Award op. De Trog kreeg eind 2019 als eerste grootschalige bakkerij in België een CO2-neutraal label.

Vogels helpen

Het behalen van die CO2-neutraliteit is voor De Trog ook het startpunt voor bijkomende duurzame ecologische inspanningen. Zo worden voortaan graan- en zaadoverschotten uit de productie aan Natuurpunt geschonken. Om deze in de regio uit te spreiden op voedselakkers, voor vogels. Daar profiteren tijdens de winter duiven, patrijzen en tal van soorten vinken, mussen en gorzen van. Ook anderhalve hectare nieuw bos aanplanten op de Sulferberg past in dat plaatje.

Supermarkten

Biobakkerij De Trog in Ieper is gespecialiseerd in de eerlijke en pure broodambacht van weleer, door duurzame biologische grondstoffen en natuurdesem te gebruiken. Met de principes van slow baking, waarbij tijd de enige broodverbeteraar is. “Er werken een goeie 100 personeelsleden in De Trog. Onze biobakkerij levert onder meer aan natuurvoedingswinkels en supermarkten zoals Bio Planet en Delhaize”, zegt Dewulf. Info: www.detrog.be.