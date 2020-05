Bijgebouw gemeentehuis Heuvelland krijgt nieuw dak voor zonnepanelen Christophe Maertens

27 mei 2020

17u40 2 Heuvelland In totaal krijgen dit jaar zes gemeentelijke gebouwen in Heuvelland zonnepanelen op het dak. Een daarvan is een bijgebouw van het gemeentehuis in Kemmel. Daar zijn momenteel de voorbereidende werken bezig.

In Kemmel zijn arbeiders momenteel een nieuw dak aan het leggen op een bijgebouwtje van het gemeentehuis. De bedoeling is dat er nog dit jaar zonnepanelen op komen te liggen, net als op nog vijf andere gemeentelijke gebouwen in Heuvelland. “Die aanbesteding loopt nog”, zegt schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Naast de 6 gemeentelijke gebouwen hebben we de studie en aanbesteding gedaan voor 5 scholen in Heuvelland. Zij kregen op die manier het voorbereidend werk via de gemeente, en door samen aan te kopen kunnen we de prijzen ook drukken.”