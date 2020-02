Bieden op boerderij in Westouter kan nog tot 17 februari Christophe Maertens

12 februari 2020

15u24 0 Heuvelland De hoeve in de Poperingsestraat 42 in Westouter staat nog altijd te koop.

Kandidaat-kopers kunnen tot maandag 17 februari bieden onder gesloten omslag in het gemeentehuis in Kemmel. Op zaterdag 15 februari is er tussen 10 en 12 uur nog een bezoek mogelijk aan de hoeve. De hoeve, met loodsen, bijgebouwen en land, is goed voor een oppervlakte van meer dan twee hectare. De boerderij is eigendom van de gemeente Heuvelland en werd eerder al via een openbare verkoop te koop aangeboden.