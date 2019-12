Bezwerende folk en vinyl op podium Muziekcentrum Dranouter Christophe Maertens

10 december 2019

08u40 0 Heuvelland Het muziekcentrum Dranouter heeft voor het einde van het jaar nog een paar interessante artiesten uitgenodigd, maar ook een eigen productie gemaakt. Voor volgend jaar staan ook al mooie namen op het programma.

Op vrijdag 13 december wordt op het podium van Muziekcentrum Dranouter plaats gemaakt voor ‘De Manen Opzij’. Dat project kadert in ‘Rooted’, waarbij het Muziekcentrum eigen producties ontwikkelt waar folk en traditionele muziek op een vernieuwende manier centraal staan. ‘De Manen Opzij’ is het eerste concert in de reeks. Op 13 december stellen Colin H. Van Eeckhout van Amenra, Simon Segers van Black Flower en folkmuzikanten Thomas Hoste en Maarten Marchau de productie ‘De Manen opzij’ voor. De toeschouwer mag zich volgens de organisatoren aan donkere visuals, bezwerende folk met een portie metal verwachten in bijpassende decors.

Platenkast

Een dag later beklimt Piv Huvluv met De Vinylvreter het podium. Piv schets zijn muzikale ontwikkeling aan de hand van een karrenvracht vinyl uit zijn indrukwekkende platenkast. “Geen billenkletser, maar een echte emotionele trip met een lach en een traan”, zegt het Muziekcentrum. Er zijn nog maar een paar tickets beschikbaar.

Flamenco

Na nieuwjaar, op zaterdag 11 januari, staat Myrrddin geboekt in het Muziekcentrum. De organisatoren spreken over een muziektovenaar die zijn gitaar en flamenco gebruikt om de luisteraar naar andere wegen te leiden. Op 18 januari is het de beurt aan Broeder Dieleman, het alter ego van Tonnie uit Middelburg. De man maakt een soort gospel in het West-Vlaams. Op Festival Dranouter was hij nog samen met Wannes Capelle te zien, nu komt hij solo. En op 23 mei komt de Amerikaanse coverband Hayseed Dixie naar Dranouter. Hun passage in Dranouter wordt het enige Belgische concert tijdens hun Europese tour.