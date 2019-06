Bezoekerscentrum zet verder in op kindvriendelijkheid Christophe Maertens

19 juni 2019

14u55 2 Heuvelland Het bezoekerscentrum van Kemmel heeft drie nieuwe kindvriendelijke producten: een spelletjesboek, een slap wrap en een kleurplaat.

Het bezoekerscentrum in Kemmel is al twee jaar open. “Bij de inrichting werd bijzondere aandacht besteed aan het kindvriendelijke”, aldus de gemeente Heuvelland. “Op maat van kinderen werden een zoektocht en verschillende spelletjes ontwikkeld. Er is een kinderhoek waar kleuters aan de slag kunnen.”

Het centrum heeft nu drie nieuwe producten voor kinderen, namelijk een spelletjesboek, een slap wrap en een kleurplaat. “Het spelletjesboek met Thor en Tes laat kinderen kennis maken met enkele typische Heuvellandse plekken, zoals onder meer Bayerwald, de zetellift en de Belvedèretoren. In het boekje zijn er hieraan denk-, doe- en zoekopdrachtjes verbonden. Met het hebbeding de slap wrap krijgen de kinderen een aandenken mee naar huis. De kleurplaat wordt tenslotte in de kinderhoek gelegd. De kinderen kunnen die kleuren en meenemen.” De slap wrap kost 1 euro, het spelletjesboek en de kleurplaat zijn gratis te gebruiken in het bezoekerscentrum.