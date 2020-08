Bezoekerscentrum Kemmel herbergt café Pax: “Net als 100 jaar geleden vinden ook nu toeristen de weg terug naar Heuvelland” Christophe Maertens

21 augustus 2020

15u47 0 Heuvelland In het kader van Feniks2020, het project rond de wederopbouw na WO I in de Westhoek, kun je in Kemmel nog tot 11 november de expo ‘Café Pax: terug naar de West-Vlaamse Bergen’ bezoeken. Ondertussen blijkt dat heel wat toeristen de weg naar Heuvelland hebben teruggevonden.

“Met de tentoonstelling ‘Café Pax: terug naar de West-Vlaamse Bergen’ wordt de sfeer van het leven in de voorlopige woningen opnieuw opgeroepen”, zegt Stefaan Decrock, diensthoofd Toerisme in Heuvelland. “De zolderverdieping van het bezoekerscentrum is omgebouwd tot cafébarak waarin dorpelingen de bezoeker meeneemt door de regio zoals die er na WO I uitzag. Niet alleen herstelde het lokale gemeenschapsleven zich toen snel, ook toeristen vonden de weg terug naar de heuvels van de Westhoek. Iedereen trof elkaar in café Pax, dat echt bestaan heeft in de gemeente. We wilden er eigenlijk een belevingsruimte van maken, waar een klein optreden of een lezing kon worden gegeven. De coronacrisis stak daar jammer genoeg een stokje voor.”

De tentoonstelling is wel nog altijd te bezichtigen. “Kom gerust af, want het bezoekerscentrum is coronaproof”, verzekert Stefaan. Ondertussen vonden, net als honderd jaar geleden, heel wat toeristen de weg terug naar Heuvelland. “Op sommige dagen is het hier al heel druk geweest”, besluit het diensthoofd. Meer info op www.toerismeheuvelland.be.