Bezoek recyclagepark Nieuwkerke enkel nog op afspraak Christophe Maertens

16 april 2020

09u42 0 Heuvelland Door de toenemende drukte op het recyclagepark van Nieuwkerke heeft afvalintercommunale IVVO samen met de gemeente Heuvelland en Mesen beslist dat parkbezoeken enkel nog mogelijk zijn na reservatie.

Vorige week mocht het recyclagepark in Nieuwkerke, toegankelijk voor de inwoners van de gemeenten Heuvelland en Mesen, zoals vele andere recyclageparken onder strikte voorwaarden opnieuw de deuren openen. “De eerste dagen verliepen al bij al vrij vlot. Sinds deze week is de drukte echter enorm toegenomen met overvolle containers en lange wachtrijen tot gevolg”, zegt Ann Desagher, diensthoofd IVVO.

Om de veiligheid van zowel de bezoekers als de parkwachters en om een vlot recyclageparkbezoek te kunnen garanderen, werd beslist om nog enkel bezoek toe te laten na reservatie. “Een bezoek kan dus enkel na afspraak. Maak spoedig een afspraak, want het aantal bezoekers is beperkt per half uur.”

Een afspraak maken is verplicht en kan online via het reservatiesysteem van IVVO of via 057/21.4 1.60. De klantendienst is elke werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot 12 uur en van 12.30 uur tot 16.30 uur. Aan de ingangszuil op het park wordt de reservatie automatisch gecontroleerd. Reservatie voor een parkbezoek op maandag of woensdag namiddag, is mogelijk tot dezelfde werkdag 12 uur. Voor zaterdagen is reserveren mogelijk tot de vrijdag voordien, telkens tot 16.30 uur

“Er is 1 reservatie per 14 dagen mogelijk, zo krijgt iedereen de kans het park te bezoeken als dat echt noodzakelijk is”, verduidelijkt het diensthoofd. “Bovendien mag er maximum 1 rondrit per bezoek op de betaalzone gebeuren. Dit wil zeggen dat alle betalende fracties in 1 rondrit dienen gelost te worden en samen wordt afgerekend aan het tarief van de duurste geloste fractie. De parkwachter bepaalt welke fractie het grootste deel uitmaakt en heeft dan ook het beslissingsrecht. Bovendien blijven alle andere maatregelen, die voordien al van kracht waren steeds geldig.”