Betonmixer moet uitwijken voor tegenligger en belandt in de gracht VHS

18 november 2019

18u02 0 Heuvelland In de Rijselstraat in Wijtschate is maandag rond de middag een betonmixer van grondwerkenbedrijf Cnockaert uit Wervik in de gracht beland. Er vielen geen gewonden, maar de straat was wel uren afgesloten.

“Ik reed richting Voormezele en moest een beetje uitwijken voor een tegenligger, ook een vrachtwagen”, vertelt de chauffeur van de betonmixer. “Mijn rechterwielen raakten naast het asfalt en zakten meteen weg in de zompige graskant. Er was geen tegensturen meer aan. Mijn vrachtwagen gleed steeds verder, tot in de gracht en tegen een duiker.” Het ongeval gebeurde even voorbij de Kraaistraat. De chauffeur bleef ongedeerd, de tegenligger reed gewoon verder.

Vrachtwagen verloren

Om het gevaarte te kunnen takelen, werd eerst de betonmixer losgemaakt en op een dieplader gehesen. De mixer was niet alleen vrij ernstig beschadigd, maar was ook onherroepelijk verloren omdat het beton erin hard was geworden. Met een grote hydraulische kraan werd de vrachtwagen uit de gracht gehaald.

Door het ongeval was de Rijselstraat enkele uren afgesloten tussen de rotonde in Voormezele en de Kaleutestraat in Wijtschate.