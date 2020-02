Beter openbaar vervoer in Heuvelland met pilootproject ‘vervoer op maat’: “Zullen er nog bussen halt houden in De Klijte?” Christophe Maertens

25 februari 2020

13u13 0 Heuvelland De Westhoek is bijna klaar voor het pilootproject ‘vervoer op maat’, waarbij minder Lijnbussen worden ingezet en een deel van het traject met de deelfiets en met de taxi moet worden afgelegd. Op de gemeenteraad van Heuvelland was er wat bezorgdheid omdat De Klijte geen bushalte meer zou krijgen. “Het scenario dat nu op tafel ligt, is een hele verbetering voor onze gemeente”, sust de burgemeester.

De Vlaamse regering zette eerder het licht op groen voor het pilootproject ‘vervoer op maat’ voor de Westhoek. Het is de bedoeling dat er kan worden overgegaan van een basismobiliteit, zoals nu het geval, naar een basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid gaat uit van het idee: hoe kunnen we de grootste en de belangrijkste voorzieningen in een bepaald gebied vlot gaan bereiken en hoe kunnen we dat zo individueel mogelijk organiseren. De Westhoek slaagde er als pilootregio in om een consensus te vinden over hoe een kern- en aanvullend net er moet uitzien. De Westhoekburgemeesters koppelden daar de realisatie aan van een aanbod ‘vervoer op maat’.

De Klijte

Op de gemeenteraad van Heuvelland toonde CD&V-raadslid Sarah Vandelanotte (CD&V) zich een beetje bezorgd over de plannen. “Zullen er bussen halt houden in De Klijte, want ik hoor dat dat niet het geval zal zijn.”

Burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) verduidelijkt: “Lijn 61 verbindt alle dorpskernen, op de De Klijte na, van Ieper naar Poperinge en omgekeerd, elke werkdag 6 keer in beide richtingen, ook tijdens schoolvakanties, maar nooit in het weekend”, klinkt het. “De Klijte blijft bediend uit Ieper als voorheen, door Lijn 71, die verder via Kemmel naar Nieuwkerke rijdt en terug via dezelfde weg naar Ieper. Iedere dorpskern heeft dus een vaste verbinding naar Kemmel waar we alle loketten centraliseren. Ten slotte rijdt Lijn 72 van Ieper naar Kemmel, Wijtschate, Ploegsteert, Le Bizet en Armentières. Dat is een van de bewust grensoverschrijdende lijnen. In Armentières kan de reiziger de verbinding naar Rijsel maken.”

Taxi’s of deelfietsen

“Als deze situatie ingaat, is dat onmiskenbaar voor heel Heuvelland een enorme verbetering”, voegt schepen Wieland De Meyer daar aan toe. “Er zal tenminste een vaste lijn zijn die de dorpen met elkaar verbindt, en ook met Ieper en Poperinge. Die zal rijden tijdens schoolvakanties en examenperiodes, terwijl er momenteel geen aanbod is tijdens die momenten. De Klijte zit niet in die vaste lijn, maar blijft zoals nu met een schoolbus met Ieper verbonden. Er wordt nog gekeken voor aanvullend vervoer – het zogenaamde ‘vervoer op maat’ – om mensen naar de bushaltes te brengen. Dat geldt voor De Klijte, maar evengoed voor de helft van onze inwoners die niet in de dorpen woont. Ook voor mensen met een beperking, als het moet van deur naar deur, en voor bewoners die landelijk wonen. Het vervoer op maat kan eventueel met taxi’s of met deelfietsen.”

Volgens de schepen gingen lange gesprekken aan het plan vooraf. “Van alle voorstellen is dit echt wel het beste plan dat ooit voorlag voor Heuvelland”, aldus nog Wieland De Meyer.