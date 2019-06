Bestuurder zwaargewond na klap tegen boom Alexander Haezebrouck

Langs de Kemmelstraat in Nieuwkerke is vanmorgen iets voor zes uur een zwaar ongeval gebeurd. De bestuurder van een witte BMW die in de richting van het centrum van Nieuwkerke reed, week plots om onduidelijke redenen af van zijn rijbaan. De bestuurder botste hard tegen een boom langs de weg. De hulpdiensten snelden ter plaatse en hadden enige tijd nodig om de bestuurder uit zijn auto te krijgen. De bestuurder was bij bewustzijn maar kon door de klap zelf niet uit zijn auto kruipen. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Kemmelstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer in Nieuwkerke.