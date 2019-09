Bestuurder zwaargewond na klap tegen boom AHK

15 september 2019

22u09 0 Heuvelland In de Kemmelstraat in Kemmel is zondagavond een autobestuurder zwaargewond geraakt. De bestuurder viel vermoedelijk in slaap en knalde tegen een boom. De hulpdiensten konden de man pas na een uur bevrijden uit zijn voertuig.

De bestuurder van een Hyundai was omstreeks 18.45 uur onderweg vanuit Kemmel en reed in de richting van Ieper toen het ongeveer ter hoogte van de Vierkeerstraat volledig mis ging. De bestuurder viel in slaap achter het stuur en week uit naar links. Daar knalde hij keihard tegen een boom langs de weg. Door de klap werd hij met zijn auto gekatapulteerd op het andere rijvak en kwam in tegenovergestelde richting tot stilstand. De hulpdiensten snelden ter plaatse en hadden veel tijd nodig om de man uit het wrak te halen. Het slachtoffer zat vooral gekneld met zijn voeten en zijn knieën. Hij bleef de hele tijd bij bewustzijn en werd met zware verwondingen aan zijn benen afgevoerd naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Kemmelstraat een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.