Bestuurder zwaargewond na botsing met vrachtwagen Alexander Haezebrouck

25 februari 2020

Een autobestuurder is dinsdagnamiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeval langs de Westouterseweg in Westouter. De bestuurder reed in de richting van Heuvelland toen het in de bocht ter hoogte van de Lenestraat mis ging. Hij raakte een vrachtwagen die in de tegenovergestelde richting reed en bleef er even aan hangen. De auto met Franse nummerplaat kwam uiteindelijk naast de weg tot stilstand. De hulpdiensten snelden ter plaatse en moesten het dak van de auto volledig los knippen om de bestuurder uit zijn auto te halen. De man werd met zware verwondingen overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Hij verkeert niet in levensgevaar.