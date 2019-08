Bestuurder belandt in de gracht op Kemmelberg, kruipt uit auto en wandelt weg Alexander Haezebrouck

15 augustus 2019

10u04 4 Heuvelland Een bestuurder is woensdagnacht rond 00.30 uur in de gracht beland in de Lettingstraat op de Kemmelberg in Kemmel. De hulpdiensten werden gealarmeerd door het intern alarmsysteem van de auto, maar bij aankomst was van de bestuurder geen spoor meer.

De bestuurder reed richting Kemmel en verloor de controle in een flauwe bocht in de Lettingstraat. Hij belandde uiteindelijk op zijn zijkant in de gracht. De bestuurder was vermoedelijk de hele tijd bij bewustzijn en kon zelf uit zijn verhakkelde auto kruipen. Daarna wandelde hij weg. De hulpdiensten snelden ter plaatse nadat ze gealarmeerd werden via het intern alarmsysteem van de auto, die in verbinding stond met een alarm in Spanje. De hulpdiensten werden via het alarm in Spanje gealarmeerd dat er iets fout was en kregen het adres door. Bij aankomst was de bestuurder verdwenen. Hij raakte dan ook vermoedelijk niet zwaargewond.