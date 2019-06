Beroepschauffeur riskeert rijverbod voor foutgeparkeerde bus Christophe Maertens

07 juni 2019

09u09 0 Heuvelland Een 50-jarige buschauffeur uit Dentergem riskeert op de rechtbank van Ieper een rijverbod. De man plaatste zijn bus tijdens de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem aan de Kemmelberg en kreeg een bekeuring. Hij beweert dat hij de toelating had om daar te parkeren.

De buschauffeur vraagt op de rechtbank van Ieper de vrijspraak nadat hij beroep had aangetekend tegen een veroordeling door de politierechter. De man kreeg een bekeuring omdat hij zijn bus had geparkeerd op de Kemmelberg tijdens de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem. De beklaagde was onderweg met een bus vol vips. “Ik had van de organisatie en van de politie toestemming om daar te staan. Ik begrijp niet waarom die agent mij op de bon heeft gezwierd”, zegt de man. “Klopt niet”, reageert de openbare aanklager. “U mocht daar niet parkeren.” De procureur, die een rijverbod vordert voor de vijftiger, wees even op het strafblad van de beklaagde: 21 veroordelingen door de politierechter. “Allemaal snelheidsovertredingen, ik ben beroepschauffeur en dan maak je wel meer kans om eens te snel te rijden”, klonk het. Vonnis op 20 juni.