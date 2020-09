Belbus in Kemmel volledig uitgebrand, chauffeur kan tijdig ontkomen LSI

09 september 2020

17u34

Bron: LSI 38 Heuvelland Langs de Reningelststraat in Kemmel (Heuvelland) is woensdagnamiddag een belbus volledig uitgebrand. De chauffeur kon tijdig ontsnappen en bleef ongedeerd. Passagiers waren niet op de bus aanwezig.



Rond 16.15 uur had chauffeur Jimmy Nisen uit Wervik, die al 23 jaar voor De Lijn werkt, net een klant in Kemmel-dorp afgezet. Hij keerde terug naar Poperinge toen hij plots een brandgeur en rook via de ventilatie zijn bus rook en zag binnendringen. Hij plaatste zijn belbus op een zijweg en probeerde de motor nog eens op te starten. Dat mislukte. “Ik zag de rook dikker worden, nam mijn tas en stapte rustig uit”, aldus Jimmy. “Ik belde de hulpdiensten en wachtte op een veilige afstand.” Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit de motorkap en de rest van de belbus. De bus brandde volledig uit. De dienstverlening van de belbus in de regio kwam niet in het gedrang.