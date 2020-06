Auto slaat over kop op weg tussen Sint-Elooi en Wijtschate, automobilist gewond LSI

19 juni 2020

23u22

Bron: LSI 0 Heuvelland Bij een verkeersongeval op de weg tussen Sint-Elooi (Ieper) en Wijtschate (Heuvelland) is vrijdagavond een automobilist uit Wijtschate gewond geraakt. Zijn auto sloeg over kop.

De man reed met zijn Renault Megane langs de Armentierseweg van Wijtschate naar Sint-Elooi, een gehucht bij de Ieperse deelgemeente Voormezele. Om een nog onduidelijke reden belandde hij rechts van de weg in de grasberm en schampte een boom. Wellicht in een poging nog bij te sturen gaf hij een ruk aan het stuur maar de wagen sloeg over kop. Met een smak belandde de Renault Megane op het dak. De automobilist raakte gewond maar verkeerde niet in levensgevaar. De weg bleef zo’n uur voor het verkeer afgesloten. De wagen moest getakeld worden.