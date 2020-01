Audi A3 voor woning gestolen. Belden daders aan net voor de feiten? LSI

22 januari 2020

14u00

Bron: LSI 0 Heuvelland In de nacht van dinsdag op woensdag is in de Seulestraat in Nieuwkerke (Heuvelland) de Audi A3 van Lieza Lahousse (25) voor haar woning gestolen. De vrouw doet een oproep naar getuigen. Wie tips heeft, kan bij de politie terecht.

De 10 jaar oude, zwarte Audi A3 van kapster Lieza stond gewoon voor haar woning in Nieuwkerke geparkeerd. “Woensdagochtend rond 8.30 uur stelde ik vast dat de auto verdwenen was”, vertelt Lieza. “De voorbije nacht is er rond 1 uur aangebeld. Ik werd wakker, nam de trap naar beneden en keek door de brievenbus wie in het holst van de nacht voor de deur zou staan. Ik zag een wit bestelwagentje wegrijden. Waren dat de dieven die hebben aangebeld? Misschien om te zien of er iemand thuis was? Vreemd, maar toch denk ik dat het de daders waren die hebben aangebeld.” Voorlopig kan Lieza op het bestelwagentje van haar ouders rekenen, maar dat is geen oplossing op lange termijn. “Hopelijk wordt de auto toch nog snel ergens teruggevonden”, drukt ze de hoop uit. De Audi A3 droeg de nummerplaat 1-GQS-988. Wie tips heeft of weet waar de gestolen auto zich bevindt, kan contact opnemen met de politie van de zone Arro Ieper.