Arbeider raakt met hand verstrikt in machine VHS

18 december 2019

17u49 0 Heuvelland De hulpdiensten moesten woensdag rond 14.30 uur uitrukken naar het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes. Een werknemer van een externe firma was er betrokken geraakt bij een arbeidsongeval.

De arbeider, een man van Poolse afkomst, was aan het werken aan een machine bij Clarebout Potatoes op de Heirweg in Nieuwkerke. Op een bepaald moment raakte hij met zijn hand verstrikt. Omdat de medewerkers van het bedrijf hem niet konden bevrijden, werd de brandweer er bij geroepen. Het slachtoffer was daarna snel bevrijd en bleef zo goed als ongedeerd. De man wou zelfs niet mee naar het ziekenhuis.