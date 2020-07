Alsnog tunnelingang gevonden in Hospicestraat in Wijtschate Christophe Maertens

15 juli 2020

16u25 0 Heuvelland Hoewel de aannemer het straatgedeelte al had dichtgemaakt, werd alsnog een tunnelingang uit WO I gevonden in de Hospicestraat in Wijtschate. Enkele weken geleden deden archeologen er al grote vondsten.

De rioleringswerken in de Hospicestraat in Wijtschate werden eerder al stilgelegd omdat er voortdurend resten uit WO I werden aangetroffen. Alle betrokken diensten kwamen overeen om de straat aan een volledig archeologisch onderzoek te onderwerpen en de werken werden daarom tijdelijk stopgezet. Archeologen legden loopgravenstructuren en ingangen van tunnels bloot. Ondertussen startte de aannemer de werken opnieuw op en maakte hij een deel van de straat dicht. Net in dat deel werd nu op nog een ingang van een tunnel gestoten. Daarbij werden menselijke overblijfselen aangetroffen. “Die tunnel was aanvankelijk niet zichtbaar, omdat hij volledig dicht was”, aldus archeoloog Sam De Decker van agentschap Onroerend Erfgoed. “We doen nu vlug een onderzoek op de nieuwe vondst, want de tijd begint te dringen voor de aannemer. Ook in het eerste deel van de straat zetten we wat spoed achter de opgravingswerken.”