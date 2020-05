Alcohol doet man door het lint gaan op camping en brengt hem opnieuw voor rechter Christophe Maertens

05 mei 2020

09u45 0 Heuvelland De rechtbank van Ieper boog zich opnieuw over het dossier van een man die amok maakte op camping Ypra in Kemmel. Zijn alcoholprobleem deed bij beklaagde de stoppen doorstaan en hij keerde zich daarbij tegen zijn weldoener.

Hoewel de uitbater van de camping beklaagde G.P. op verschillende vlakken had geholpen – de man kreeg er werk en onderdak – keert die zich toch tegen zijn weldoener. Op 1 juni vorig jaar ging G.P. door het lint, blijkbaar na een incident met een campingbezoeker. Hij sprong op een motorfiets en ree d rond op de camping en in de kantine gooide hij met stoelen. Ook gebruikt hij pepperspray. De uitbater en zijn kleinzoon deelden in de klappen en vragen op de rechtbank een schadevergoeding. “Mijn cliënt zei dat hij nog nooit zo een goede schoonmaker in dienst had, tot de bom barstte”, aldus de advocaat van de campinguitbater. “Die man voelt zich beschaamd dat zijn vertrouwen op een dergelijke manier werd geschonden.”

Luchtdrukgeweer

Alcohol ligt aan de basis van de problemen van G.P., die trouwens geen onbekende is voor het gerecht. “Die man kan lange tijd zijn drankprobleem onderdrukken, zo dronk hij bijna 2 jaar geen druppel”, aldus zijn raadsman. Maar op 9 maart was er echter opnieuw een incident, waarbij de politie werd opgeroepen. Daarbij bleek de beklaagde een luchtdrukgeweer bij zich te hebben en opnieuw pepperspray. “Een schreeuw om aandacht”, aldus zijn advocaat. Ondertussen is de beklaagde weer op vrije voeten en woont hij opnieuw bij zijn ouders. “Die man is niet gebaat met een gevangenisstraf. Hij moet goed worden begeleid voor zijn alcohol- en drugsprobleem.” Vonnis op 4 juni.