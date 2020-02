Actie geveltuin groot succes: 61 inwoners tekenen in Christophe Maertens

04 februari 2020

19u06 2 Heuvelland In Heuvelland werd door de Milieudienst een nieuw reglement opgesteld waardoor op ieder adres de aanleg van een gratis geveltuin kon worden aangevraagd. Dat is inclusief incestvriendelijke klim- en vaste planten. “Maar liefst 61 inwoners tekenden daarvoor in.”

“Intussen zijn alle aangevraagde geveltuinen door onze diensten aangelegd”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Enkel deze gesitueerd in de werkzone van de dorpskernvernieuwing in Wijtschate gebeuren later, tijdens de heraanleg van de voetpaden.”

De aanleg van het eigenlijke plantvak gebeurde door de gemeentelijke Technische dienst, de aanplant door de Groendienst. Het voorzien van de klimhulp aan de gevel moeten de bewoners voor hun rekening nemen. Ze ontvangen daarvoor praktische info op maat van de gekozen klimplant.

“Op deze manier wordt niet enkel het straatbeeld opgefleurd. Door de insectenvriendelijke plantenkeuze wordt ook een extra geboden voor vlinders en andere insecten. Met de kleine ingrepen in het voetpad en een minimum aan onderhoud worden op deze manier kleine groene oases gecreëerd”, aldus de schepen. Mensen die ook een geveltuin willen aanvragen, kunnen dat doen voor 15 november via milieudienst@heuvelland.be of vul het formulier in op www.heuvelland.be.