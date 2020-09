Acht Covid-19-besmettingen in Heuvelland: burgemeester vraagt inwoners rustig te blijven Christophe Maertens

10 september 2020

18u30 6 Heuvelland Burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen) roept de inwoners van Heuvelland op de coronamaatregelen goed te blijven opvolgen. “Er zijn de laatste week 8 besmettingen bijgekomen, maar paniek is uit den boze.”

De gemeente Heuvelland bleef tot nu gespaard van het coronavirus, er waren slechts enkele besmettingen en zwaar zieken bleven uit. “De laatste week staken een aantal besmettingen de kop op”, zegt burgemeester Marc Lewyllie (Gemeentebelangen). “In totaal waren er 8 besmettingen in de laatste week. Die zijn verspreid over verschillende dorpen, en zijn onderling wellicht niet aan elkaar te linken.”

“We roepen onze inwoners op om rustig te blijven en vooral de reglementeringen goed op te volgen”, aldus de burgemeester. “Vermijd samenscholingen in gesloten ruimtes, hou afstand en let op goede handhygiëne. De gemeente volgt samen met de eerstelijnszone Westhoek de besmettingen goed op. Ook de huisartsen spelen een sterke rol om de omgeving van de besmette personen te contacteren. De contacttracing werkt hier momenteel goed.”

Extra maatregelen

Heel wat mensen worden uit voorzorg getest, maar tot nu levert dat weinig bijkomende gevallen op. “In een aantal dorpen namen horecazaken of verenigingen uit eigen initiatief maatregelen om de deuren te sluiten of evenementen uit te stellen. We vragen aan iedere uitbater of organisator om de werking verder goed en veilig te organiseren zoals dat de afgelopen maanden ook gebeurde in Heuvelland. Indien de situatie de komende dagen slechter zou worden zullen we extra maatregelen nemen waar nodig.” De gemeente benadrukt nog dat het WZC in Wijtschate en alle scholen coronavrij zijn. “En dat dankzij de goede zorgen en inzet van alle medewerkers. Als we met z’n allen verder voorzichtig zijn zal ook deze periode met wat meer besmettingen zeker snel over zijn.”