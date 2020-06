36ste autozoektocht ‘Door de Westhoek’ trekt door Heuvelland Christophe Maertens

29 juni 2020

16u43 0 Heuvelland Al voor het 36ste jaar wordt tijdens de zomermaanden de autozoektocht ‘Door de Westhoek’ georganiseerd in Elverdinge. Deze vakantiezoektocht kan ook dit jaar opnieuw gereden worden op één of meerdere dagen tijdens de maanden juli, augustus en deels in september.

Zoals bij alle vorige edities kan de deelnemer zelf bepalen wanneer hij of zij aan de zoektocht deelneemt en dat tussen 1 juli en 7 september. De start van de tocht ligt opnieuw in de omgeving van de kerk van Elverdinge en dit jaar ligt het eindpunt in het centrum van Ieper. “Nadat we tijdens meerdere van de vorige edities door vele prachtige streken die onze Westhoek rijk is hebben getoerd, kijken we dit jaar uit naar een rit van zo’n 45 km naar enkele dorpen in het Heuvelland rond en op de Rodeberg en Kemmelberg”, aldus de organisatoren. “

De zoektocht bestaat uit omloopvragen en een vijftal fotovragen. Op het routeblad wordt telkens aangeduid waar een vraag moet worden opgelost. Er is geen enkele documentatie of naslagwerk nodig. Alleen het gebruik van het woordenboek is soms nuttig.

Volgens de behaalde uitslag kan iedere deelnemer een prijs kiezen. De prijsuitreiking vindt plaats in zaal ‘Familiekring’ in Ieper op zaterdag 17 oktober. Daarnaast maakt iedere deelnemer kans om een extra prijs te winnen via een tombola. Deelnameformulieren zijn te bekomen aan 10 euro onder meer in de Toeristische Dienst van Ieper, Poperinge en Heuvelland. Meer info via Facebook.

Meer over Elverdinge

Elverdinge

Facebook

Familiekring

Heuvelland

Ieper

Kemmelberg

Poperinge