245 miljoen euro extra voor Heuvelland Christophe Maertens

05 oktober 2019

06u48 0 Heuvelland De 64 West-Vlaamse gemeentebesturen krijgen tijdens deze bestuursperiode 245 miljoen euro extra subsidies van de Vlaamse regering om te investeren in hun gemeente. Voor Heuvelland betekent dat 2,15 euro extra investeringsmiddelen.

De extra subsidies zijn een gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. De nieuwe Vlaamse regering wil daarmee de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk kunnen investeren. “Dat komt niet alleen de inwoners van de gemeenten ten goede, maar is vooral een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt Vlaams parlementslid Bert Maertens. “In West-Vlaanderen gaat het in totaal om liefst 245 miljoen euro. Elke West-Vlaamse gemeente gaat er door deze extra financiering stevig op vooruit. Ik roep daarom alle gemeentebesturen op om deze bijkomende budgetten te investeren in zaken die de gemeenten écht beter maken, zoals fietspaden en veilige wegen, energiezuinige gebouwen, bebossing en groene ruimte. De extra middelen spenderen aan de aanwerving van meer personeel of de eigen werking kan echt geen optie zijn.”