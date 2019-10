1900 deelnemers voor vijfde Highlandrun Joyce Mesdag

06 oktober 2019

15u15 0 Heuvelland 1900 deelnemers hebben vandaag zondag door de modder geploeterd voor de vijfde editie van de Highlandrun in Heuvelland.

Voor het vijfde jaar op rij was het evenement uitverkocht. Deelnemers konden kiezen voor 6 of 12 km met 10 of 20 hindernissen. De organisatie had ook voor wat Highland-sfeer gezorgd, met onder meer een optreden van enkele doedelzakspelers.

Onder meer Lyon Desmet uit Roeselare, An Piessens uit Ingelmunster en Barbara Vanneste uit Ledegem stonden te trappelen van ongeduld aan de start. “Via mijn werk Bocapaint heb ik gratis tickets kunnen scoren”, zegt An. “Ik heb dus maar twee vrienden meegenomen voor deze leuke uitdaging. Voor Lyon wordt die 12km een eitje, Barbara en ik zullen het er net iets lastiger mee hebben, vrees ik”, lacht An.