13 Gemenebest soldaten Hill 80 begraven in Wijtschate: “Al kennen we hun namen niet, we herdenken de moed die ze opbrachten in de hel van de oorlog” Christophe Maertens

10 oktober 2019

13u40 2 Heuvelland Op het Wytschaete Military Cemetery zijn donderdag dertien soldaten uit het Gemenebest begraven. Hun stoffelijke resten werden gevonden bij de archeologische werken op Hill 80. “Jammer dat we ze niet konden identificeren.”

“Vandaag (donderdag, nvdr) komen we samen om deze mannen te herdenken en hen te danken voor de grote opofferingen die ze deden”, zei aalmoezenier Patrick O’Driscoll van de 1st Battalion The Royal Regiment of Fusiliers, bij de aanvang van de begrafenisplechtigheid. “Ook al weten we hun naam niet, toch herdenken we hun menselijkheid en moed die ze opbrachten in de hel van de oorlog.”

Crowdfunding

De mannen waarvan sprake zijn dertien soldaten uit het Gemenebest die het leven lieten op Hill 80 in Wijtschate. Op dat stuk grond werd een Duitse loopgravenstelling opgegraven waarin de Kapelleriemolen was verwerkt. Het archeologisch onderzoek kwam op gang nadat een bouwheer zijn plannen om er een wijk te bouwen had bekend gemaakt. Archeoloog Simon Verdegem zette zijn schouders onder het project. Omdat de financiële middelen beperkt waren, riep hij een crowdfunding in het leven. Die leverde 178.891 euro op, gedoneerd door 2.627 donateurs uit 41 landen. Samen met professor Peter Doyle, Robin Schäfer en tientallen vrijwilligers werden vijfhonderd meter loopgraven blootgelegd en vonden de onderzoekers stoffelijke resten van 110 soldaten, waaronder Britten, Fransen, Zuid-Afrikanen en heel wat Duitsers.

Gevoel van trots

Donderdag werden er daarvan dertien begraven op het Wytschaete Military Cemetery in Wijtschate, dat beheerd wordt door de Commonwealth War Graves Commission. “Het doet altijd iets als je de soldaten die je gevonden hebt tijdens archeologische opgravingen een laatste rustplaats kunt geven”, zegt archeoloog Simon Verdegem, die aan de basis lag van het project Hill 80. “Het blijft een speciaal moment en het is het afsluiten van het vele werk. Het is uiteindelijk het ultieme doel om die soldaten een rustplaats te geven. Jammer dat we hen niet hebben kunnen identificeren, maar nu rusten ze hier toch bij hun kameraden.”

De archeoloog kijkt met een gevoel van trots terug op het project Hill 80. “Ik ben tevreden en blij dat ik het heb kunnen delen met mensen die enthousiast geweest zijn. Dat is voor mij nog het belangrijkste, het ontstaan van een groep mensen die ons werk nauw volgen en daarvoor veel respect hebben, zowel voor ons werk als voor wat we hebben gevonden.”

Begrafenis voor Duitse soldaten

De plechtigheid werd georganiseerd door de Joint Casualty and Compassionate Centre (JCCC), een onderdeel van de Britse Defensie, ook bekend als de ‘Oorlogsdetectives’. JCCC staat in voor het onderzoek en de identificatie van Britse soldaten die hun leven lieten in WO I of WO II. “Het was ons voorrecht om deze service te mogen organiseren samen met de Royal Regiment of Fusiliers”, reageert Rosie Barron van het JCCC. “Deze mannen krijgen nu de begrafenis die ze verdienen en ze kunnen nu in eeuwigheid rusten naast hun kameraden.”

De dienst werd opgeluisterd door een jeugdorkest en koor samengebracht door drie Britse en Duitse scholen, het St Joseph’s College Ipswich, Mildenhall College Academy en het Gymnasium Theodorianum Paderborn. De jongeren zullen vrijdag om 19 uur het herdenkingsconcert ‘Hill 80 – In Memoriam’ brengen in de kerk van Wijtschate. Ook vrijdag worden op de Duitse begraafplaats in Langemark de Duitse slachtoffers van Hill 80 begraven.