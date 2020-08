100 keer de Kemmelberg langs de steile kant beklimmen voor een goed doel, “ik sta voor een grote uitdaging en verlang tot ik er zaterdagmorgen aan kan beginnen” Bij Robbe Verstraete uit Geluwe was de diagnose tien jaar geleden hodgekin (lymfeklierkanker) Erik De Block

27 augustus 2020

09u46 5 Heuvelland Robbe Verstraete (28) uit Geluwe wil komende zaterdag met zijn mountainbike 100 keer de Kemmelberg beklimmen. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker. In augustus 2010 stelde men bij Robbe Verstraete de ziekte van hodgekin (lymfeklierkanker) vast. “Na een moeilijke periode van chemo en bestralingen heb ik de ziekte overwonnen”, vertelt Robbe. Omwille van het coronavirus is het evenement ‘100x Kemmel for Life’ omgedoopt tot ‘Everesting Kemmel for Life’.

Om het opzet eerst wat te kaderen, moeten we even terug in de tijd. Dierenarts Bert Vangheluwe uit de Ieperstraat in Geluwe reed op een zondagnamiddag in mei 2013 in drie uur zonder voet aan de grond te zetten op een mountainbike 70 maal de Kemmelberg langs de steilste kant op. Daarmee verbeterde hij met tien beklimmingen het record van zijn collega Robin Decramer uit Ieper. Serviceclub Kiwanis Junior Wervik maakte er toen boven op de Kemmelberg een happening van. Bert is hun stichtende voorzitter en werd door jong en oud luid aangemoedigd.

“Het is eigenlijk begonnen op café tussen pot en pint toen ik het verhaal van dierenarts Vangheluwe hoorde”, vertelt Robbe over het ontstaan van het idee. “Ik zat daarmee in mijn achterhoofd en besloot uiteindelijk om er een evenement voor een goed doel van te maken. Met verschillende exposanten, een feesttent met dj’s, drank- en eetgelegenheden.”

Het coronavirus kwam helaas roet in het eten gooien. Het evenement viel in het water want omwille van de maatregelen en het bewaren van anderhalve meter afstand was het niet mogelijk om op de Kemmelberg publiek toe te laten. “Ik verwacht dat er zaterdag toch wel mensen gaan opdagen”, vertelt de mountainbiker. “Dat is ook niet uit te sluiten. Om me mentaal te steunen gaan er ook een paar meefietsen. Ik heb er niet echt gezocht maar dat komt spontaan.”

Robbe is er alvast helemaal klaar voor. “Ik fiets heel veel, fysiek sta ik er wel”, vertelt de echtgenoot van Femke Verfaillie. “In juli zijn we tien dagen gaan kamperen in de Vogezen. Ik kwam per fiets terug aar Geluwe. In vijf dagen, goed voor ongeveer 800 kilometer. Ik sta voor een grote uitdaging en verlang tot ik er zaterdagmorgen aan kan beginnen. Al verlang ik niet om af te zien. (lacht) Net zoals toen Bert, kies ik voor de korte, steile kant, met een stijgingspercentage van 23 procent.”

De conditie is er dus. Ondanks een zware job als bouwvakker bij Arne-Bouw in het naburige Dadizele. De voorbereiding werd grondig verstoord door het coronavirus. Het evenement kan dus niet zoals voorzien doorgaan en het wordt everesting challenge, wat intussen overal al goed is ingeburgerd. Op je fiets probeer je 8.848 hoogtemeters te bereiken, precies de hoogte van de Mount Everest.

Robbe gaat het dus proberen tien jaar nadat hij ziek werd bevonden. “Ondertussen ben ik gebeten door de mountainbike microbe en wil ik iets speciaals doen”, vertelt Robbe. “Ik vind het belangrijk om dat hoofdstuk af te sluiten en me te tonen. Na een behandeling van vijf jaar ben ik klinisch genezen verklaard. Het is natuurlijk iets dat ik meedraag. Ik was toen nog zeer jong. Moest het nu zijn, dan zou ik er anders tegen op kijken. Zaterdagmorgen omstreeks 4 uur begin ik eraan, tot bijna ’s avonds.”

Robbe Verstraete financieel steunen kan via www.komoptegenkanker.be/acties/kemmel-life. De teller staat momenteel op 1.550 euro.