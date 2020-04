Uitbaters ‘In de Gouden Jaren’ openen een coronadrive-in: “We behouden ons grillconcept.” Christophe Maertens

27 april 2020

Het grillrestaurant 'In de Gouden Jaren' aan de uitkijktoren Belvédère op de Kemmelberg start vrijdag met een drive-in. Bezoekers kunnen de parking van het eethuis oprijden en bestellen via sms. "Mensen kunnen hun maaltijd in de wagen nemen, want alles wordt warm geserveerd. Wie wil kan het eten natuurlijk mee naar huis nemen."



Vijf weken na de officiële opening van het restaurant ‘In de Gouden Jaren’ op de Kemmelberg moest het eethuis de deuren alweer sluiten omwille van de coronacrisis. “We hadden nochtans een erg goede start gekend”, zegt Valérie Claeys, die samen met haar partner Francky Callens de zaak uitbaat. “Veel van onze collega’s begonnen bijna onmiddellijk met een take-away, maar wij vonden dat voor ons geen goed idee.”

Het koppel ziet het echter niet meer zitten om nog weken gesloten te blijven en werkte daarom een alternatief uit: een take-away. “We hebben ons een beetje laten inspireren door het nieuws dat de fastfoodketen Mc Donald opnieuw mocht openen”, aldus Francky. “Wij willen een beetje terug in de tijd gaan. Vroeger ging je met je ouders of grootouders naar de frituur en at je jouw frietjes op in de wagen. Wel, het is een beetje die sfeer die we willen oproepen.”

Ribbetjes en filet puur

Aan het grillrestaurant is een ruime parking en die gaan de uitbaters gebruiken voor hun drive-in. “Er zullen nadars staan waar je jouw wagen tussen kan parkeren. Een parkeerwachter ziet erop toe dat alles goed verloopt. Er komt een groot scherm met daarop het menu en mensen zullen via sms kunnen verwittigen”, zegt Valérie. “We werken bijna met de volledige kaart van ons restaurant. De gasten kunnen kiezen tussen ribbetjes, filet puur, tonijn of scampi’s, met groenten en frietjes. We blijven bij ons grillconcept, we verschillen dus van een frituur of een pizzeria.”

“Het is de bedoeling dat iedereen in zijn wagen blijft zitten, iemand van ons brengt de bestelling naar de auto, waar alles kan worden genomen. We serveren enkel warme gerechten, maar het de verpakking laat toe het eten mee naar huis te nemen om daar te worden opgewarmd. Hier ter plaatse voorzien we containers om afval weg te gooien. Zitbanken zullen er niet zijn en we zullen er streng op toekijken dat de gezondheidsregels niet worden overtreden. Iedereen moet dus in zijn voertuig blijven. Ons personeel zal een mondmasker en een scherm dragen. Reserveren kan niet, want er zijn eigenlijk geen tafels. We streven echter naar een zo kort mogelijke wachttijd.”

Drive-in cinema

De uitbaters zouden ook graag een drive-in cinema voorzien. “Daarop zouden we bijvoorbeeld filmpjes kunnen afspelen om het wachten wat aangenamer te maken. We kregen echter nog geen toestemming om dat te doen.”

Nu vrijdag 1 mei om 12 uur beginnen de uitbaters met de drive-in en dat tot 14 uur. Daarna is er tussen 14 uur en 18 uur de ‘mobile’ Drank & Tearoom, voor een wafel, pannenkoek, dame blanche of een chocomousse. En ’s avonds tussen 18 uur en 21 uur ligt er opnieuw vlees en vis op de grill. Zaterdag begint alles om 14 uur met de ‘mobile’ Tearoom en ’s avonds worden er warme maaltijden geserveerd. Zondag 3 mei is er ook ’s middags een grillkaart. De uitbaters hebben de bedoeling om elk weekend hun drive-in te organiseren vanaf vrijdagavond. “Ook fietsers en wandelaars kunnen even halt houden om een drankje, een wafel of een pannenkoek mee te nemen, die ze via het grote bord kunnen bestellen”, klinkt het nog. Meer info op de Facebookpagina van het restaurant.